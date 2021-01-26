Хараре, , 10:11 — REGNUM Представитель правительства Зимбабве принес извинения после того, как лидеры медицинской ассоциации страны яростно отреагировали на его предположение о том, что в смерти высокопоставленных правительственных чиновников от COVID-19 виноваты врачи. Об этом пресс-секретарь правительства Зимбабве Ник Мангвана написал на своей странице в Twitter.

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К настоящему времени четыре члена правительства Зимбабве скончались от COVID-19. Напомним, что ранее представитель властей назвал врачей «медицинскими убийцами», имея в виду, что политики были «преднамеренно устранены».

Врачи страны отреагировали на данное заявление с яростью, настаивая на том, что сотрудники усердно работают, имея мало ресурсов и мало денег, чтобы бороться с пандемией.

Некоторые жители страны отмечают, что из-за ограничений на выезд из страны в связи с пандемией некоторые представители политической элиты больше не могут обратиться за медицинской помощью за границей, как это обычно делал бывший президент Роберт Мугабе.