Москва, , 09:37 — REGNUM В комитете Госдумы по информационной политике проанализировали сведения о митингах, нашли 53 темы фейков, доклад планируют направить в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

По данным комитета, всего обнаружено 53 темы фейков, каждая из которых может содержать от нескольких однотипных сообщений до десятков постов, при этом наибольшая концентрация фейков была выявлена на платформе Tik-Tok.

Парламентарии обещают детальное расследование всех случаев умышленного создания провокационных фейков, отчет будет направлен в Генпрокуратуру и Роскомнадзор для принятия мер реагирования.

Кроме того, депутаты намерены проработать подходы к совершенствованию «антифейкового» законодательства.

«Когда любой пользователь сети, даже анонимный, может запустить инфоповод, и его тиражируют, не проверяя подлинность, это прямая угроза информационной безопасности», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Он считает важным, чтобы каждый житель России «хотя бы минимально разбирался в азах информбезопасности, имел представление о фактчекинге».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 января в городах России прошли несанкционированные митинги.

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