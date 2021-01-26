Приштина, , 19:13 — REGNUM Кандидат на пост премьер-министра Косово от Демократической партии Косово Энвер Ходжай 25 января обвинил своих политических оппонентов, кандидата на пост премьер-министра Косово Альбина Курти и нынешнюю главу Косово Вьосу Османи в линчевании ЦИК и Конституционного суда.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе провозглашения своей программы по восстановлению в сфере правосудия и безопасности политик подчеркнул, что установление верховенства права является элементарным условием для функционирования государства.

Напомним, после того как ЦИК отказался ратифицировать избирательный список «Движения за самоопределения» из-за наличия в его составе лиц, «имеющих проблемы с законом» — в числе этих лиц оказался лидер партии Альбин Курти, осужденный за проведение митинга протеста.

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