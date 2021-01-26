Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп открыл офис в штате Флорида для продолжения своей политической деятельности в стране. Об этом сообщили его помощники в официальном заявлении.

«Офис будет отвечать за управление корреспонденцией президента Трампа, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью для продвижения интересов Соединенных Штатов и выполнения повестки дня администрации Трампа», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах бывшего пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс выдвинуться кандидатом на выборы губернатора штата Арканзас в 2022 году. Свою поддержку ей уже выразили экс-президент США Дональд Трамп и бывший госсекретарь Майк Помпео.

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