Вашингтон, , 03:23 — REGNUM В США от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 до улучшения ситуации могут умереть более 600 тысяч человек. Об этом президент Джо Байден заявил 25 января в ходе выступления в Белом доме.

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По его словам, смертей от COVID-19 «будет больше». По прогнозам, «мы будем наблюдать где-то между 600 тысяч и 660 тысяч смертей в общей сложности, прежде чем мы преодолеем самый сложный этап», и ситуация с пандемией «начнёт кардинально улучшаться». Байден подчеркнул, что пандемия будет побеждена, но «иметь дело с этим вопросом» придётся и летом и «в начале осени».

«Я уверен, что к лету мы будем в полной мере на пути к коллективному иммунитету», — добавил американский президент, подчеркнув, что скоро в США будет делаться порядка одного миллиона прививок в день.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в США скончались около 1,8 тыс. человек с диагнозом COVID-19. Общее число летальных исходов заражения коронавирусом составляет в США 419 225.

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