Москва, , 09:13 — REGNUM Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором он раскритиковал западные СМИ за отображение Крыма на картах, как российской территории, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 25 января в социальной сети Facebook.

«Семь лет Крым российский, а он только обеспокоился. Доходит, как до слона», — написал Илья Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что поезд Украины уже ушёл и беспокоится по таким поводам совершенно бессмысленно. Люди уверены, что Крым больше никогда не будет украинским.

«Беспокоиться нужно было, когда Крым сдавали, через 7 лет как-то поздно. А самое интересное в том, что всё больше стран уже приняли этот факт, как данное, и обратно уже не повернёшь», — считает Natalja M.

Некоторые граждане напомнили Климкину о том, что Украина устроила водную блокаду Крыма, что означает, что руководство данной страны считает жителей полуострова своими врагами. В данной ситуации, считают люди, выглядит крайне странным возмущение по поводу обозначения Крыма в составе Российской Федерации.

«А беспокойства о том, что Украина их оставила без воды не возникает? Это такая «любофь по-климкински». Когда появляется от Украины вопрос о принадлежности (якобы Украине), то это значит, что все аргументы закончились. Просто это их мантра, ими же сочинённая», — пишет Екатерина З.

Нашлись и те, кто напомнил, что Крым вернулся в состав России по воле народа полуострова, который проголосовал за данное решение во время референдума в 2014. Поэтому отображение российского Крыма в мировых СМИ является справедливым.

«Ну, меня всегда (с 1991 по 2014) возмущало отображение Крыма на картах, как украинской территории. Теперь всё стало норм», — поделился Сергей А.

Напомним, 25 января бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал западные СМИ, отмечавшие Крым как российскую территорию.