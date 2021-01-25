Тифарити, , 17:29 — REGNUM Признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой может быть отменено во время президентства в США Джо Байдена. Надежду на это выразили власти Сахарской Арабской Демократической Республики, 25 января сообщает Sahara Press Service.

Представитель фронта ПОЛИСАРИО во Франции Мухаммед Сидати завил:

«Наследие [45-го президента США Дональда] Трампа — тяжёлое, но мы не теряем надежды, поскольку новая администрация Байдена выразила готовность пересмотреть всё, что было сделано его предшественником».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как королевство Марокко объявило, что готово к нормализации отношений с Израилем, Трамп объявил, что США признают суверенитет этой арабской страны над Западной Сахарой. Это произошло в начале декабря прошлого года.

Фронт ПОЛИСАРИО выступает за независимость Западной Сахары от Марокко, которое считает регион своей территорией.

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