Тифарити, 25 января 2021, 17:29 — REGNUM Признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой может быть отменено во время президентства в США Джо Байдена. Надежду на это выразили власти Сахарской Арабской Демократической Республики, 25 января сообщает Sahara Press Service.
Представитель фронта ПОЛИСАРИО во Франции Мухаммед Сидати завил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как королевство Марокко объявило, что готово к нормализации отношений с Израилем, Трамп объявил, что США признают суверенитет этой арабской страны над Западной Сахарой. Это произошло в начале декабря прошлого года.
Фронт ПОЛИСАРИО выступает за независимость Западной Сахары от Марокко, которое считает регион своей территорией.
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