Ростов-на-Дону, , 17:10 — REGNUM Уроженец Пензы Анатолий Балтыков назначен на должность заместителя начальника Южного таможенного управления — начальником Южной оперативной таможни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Трудовую деятельность Балтыков начал в 1993 году в Пензенской таможне — спустя четыре года после окончания Пермского высшего военного командно-инженерного Краснознамённого училища ракетных войск имени маршала Советского Союза Чуйкова. Затем с отличием окончил Саратовский юридический институт МВД России.

В разные года Анатолий Балтыков занимал должности первого заместителя начальника Приволжской оперативной таможни, заместителя руководителя Приволжского таможенного управления. Затем возглавил Приволжскую оперативную таможню.