Москва, , 17:08 — REGNUM Ничего из показанного в фильме блогера Алексея Навального не принадлежит ни президенту РФ Владимиру Путину, ни его семье, заявил глава государства 25 января на видеовстрече со студентами.

Комментируя скандальный фильм Навального, глава государства отметил, что не смотрел его, поскольку у него мало времени. Однако он просмотрел видеоподборки.

Владимир Путин «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало».

Он добавил, что видео, где он плавает, сделано не вовсе в бассейне.

Владимир Путин «Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января на You-Tube вышел фильм Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В нём призывают к протестам 23 января 2021 г. с требованиями об освобождении Навального, находящегося под арестом за экономические преступления.

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