Подгорица, , 16:18 — REGNUM Законность принятия решений о предоставлении почетного гражданства с 2008 года до сегодняшнего дня будет проверять министерство внутренних дел Черногории (МВД), сообщили изданию Dan в министерстве.

Проверки в министерстве, возглавляемом Сергеем Секуловичем, уже начались, и министерство внутренних дел, как они заявили, все тщательно изучит.

Ранее Центр гражданского образования указывал, что правительство побило рекорд по количеству предоставленных гражданств в 2020 году, поэтому в прошлом году было выдано 115 почетных гражданств, из которых более трети — в период после парламентских выборов до вступления в должность членов нового правительства.

С 2008 по 2020 годы правительство Черногории, по данным центра, выдало 390 почетных гражданств.