Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Грузии не согласны с утверждением, что избирателей во время парламентских выборов осенью 2020 года «запугивали». Об этом свидетельствуют данные опроса от зарегистрированной в США некоммерческой организации «Национальный демократический институт по международным вопросам» (NDI), обнародованного 25 января грузинским филиалом NDI.

Согласно данным соцопроса, респондентов спросили, запугивали ли их во время голосования. 92% ответили, что этого не было, а 7% заявили, что запугивание происходило.

94% респондентов также отметили, что голосование было организовано на достойном уровне. 89% отметили хорошую подготовку членов участковых избирательных комиссий. Кроме того, 10% опрошенных заявили, что участки были переполнены, а 89% опрошенных так не считают.

Опрос проводился с 17 по 24 декабря 2020 года. В исследовании участвовали 2053 человека. Опрашивали респондентов с помощью телефонных звонков на случайно выбранные номера. Погрешность опроса оценена в размере 1,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах 2020 года якобы были «сфальсифицированы».

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