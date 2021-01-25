Сельское поселение Завидово, Тверская область, , 15:48 — REGNUM Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции недопустимо, женщинами и детьми прикрываются террористы. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 25 января в ходе встречи со студентами, комментируя недавние несогласованные митинги в ряде городов.

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Он подчеркнул, что граждане могут выражать свои мнения в рамках закона, а противозаконные акции контрпродуктивны и опасны. Они могут приводить к дестабилизации в обществе и серьёзным последствиям.

Организаторы таких акций уподобляются террористам, когда активно вовлекают несовершеннолетних. Именно «террористы так поступают», когда «впереди себя гонят женщин и детей».

«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в соответствии с законом должны действовать и правоохранители во время проведения массовых акций.

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