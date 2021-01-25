Москва, , 14:34 — REGNUM У Сербии не остаётся никакой другой реальной позиции, кроме как ориентации на резолюцию Совбеза ООН №1244. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

«Стоит ожидать большего давления на Белград и большей поддержки Приштины хотя бы потому, что приштинские политики поддерживали демократов. Их связывает хотя бы участие в прошлой войне — они были на одной стороне. В этих условиях и для Белграда, и для России, которая присутствует на Балканах и заинтересована в стабильном развитии региона и Сербии, не остаётся реальной позиции, кроме как держаться за резолюцию №1244. Это слабая позиция, тем более сейчас, после реальных уступок. Но, тем не менее, даже этот формальный момент является проблемой для Запада, и для них является он значимым», — сказал Энгельгардт.

Он объяснил, почему переговоры по Косово длятся более 20 лет: «Остаются проблемы. Положение изменено, но остаётся правовая фиксация. И для США, и для ЕС важно дополнить договорённости «на земле» юридической фиксацией».