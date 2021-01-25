Париж, , 09:49 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора договорился со своим коллегой из США Джо Байденом о взаимодействии в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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"Президенты Франции и США подчеркнули свою решимость взаимодействовать в рамках ВОЗ в области глобального здравоохранения и, в частности, чтобы оказать поддержку странам, наиболее страдающим от пандемии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что стороны высказали заинтересованность в том, чтобы возвращение США в Парижское соглашение по климату «содействовало выполнению обязательств международным сообществом в перспективе предстоящей тематической конференции COP-26».

Также отмечается, что Макрон и Байден выразили сходные взгляды и готовность к совместным действиям для «достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, в особенности по иранскому ядерному досье и урегулированию ситуации в Ливане».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки во Франции было выявлено свыше 18,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.