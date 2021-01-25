Вашингтон, 25 января 2021, 05:59 — REGNUM Создание новой политической партии не планирует экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 25 января сообщила телекомпания CNN.
По данным телекомпании, экс-советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер пояснил, что создание новой политической партии не планируется. Экс-президент США предложил вместо этого направить усилия на возврат республиканцам палаты представителей и сенат. Для этого Трамп решил помогать республиканцам во время выборов
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