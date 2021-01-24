Москва, , 22:09 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ив Ле Дриана, который выступил за введение «действенных» санкции против России в связи с делом блогера Алексея Навального, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 24 января в социальной сети Facebook.

«А что если нам обсудить свободу десятки «жёлтых жилетов» в ПАСЕ. А потом поддержать их информационно. Как идея?», — обращается Андрей В.

Многие пользователи оказались удивлены бесконечным попыткам ЕС ввести против России санкции. Они уверены, что к этому их принуждают Соединённые Штаты Америки, иначе никакого прока для Евросоюза от данных действий попросту нет.

«Как лбом о бетонную стенку. Либо они реально дурные, либо ещё на что-то надеются, либо же это команда заокеанского хозяина», — поделился мнением Алексей С.

Некоторые пользователи предложили обратить внимание мировой общественности на события в самой Франции, где силовики применяют силу к протестующим гражданам.

Они уверены, что данная страна не имеет никакого морального права указывать властям России.

«Надо немного проспонсировать жёлтых жилетов, чтобы им действительно было чем заняться, а не воздух сотрясать пустой болтовнёй», — написал Славик Г.

Некоторые пользователи даже предложили России ввести ответные санкции против Франции, за притеснение протестующих в Париже.

«Давно не было «оранжевых» жилетов. Как только, нам тоже нужно вводить санкции», — считает Людмила К.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter сообщил, что ввести «действенные санкции» нужно против РФ из-за задержания блогера Алексея Навального.