Берлин, , 16:01 — REGNUM Из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным Российскую Федерацию необходимо лишить доходов от продажи нефти и газа. Об этом, как передает 6 сентября Deutsche Welle, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, требуемого некоторыми политиками в Германии прекращения проекта «Северный поток — 2» недостаточно, так как «пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией».

Украинский дипломат считает, что на поставки нефти и газа из России необходимо ввести трехмесячное эмбарго в качестве ответа на возможное отравление блогера.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что Берлин якобы увидел много признаков того, что РФ причастна к отравлению блогера Алексея Навального.

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