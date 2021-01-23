Тегеран, , 08:54 — REGNUM 22 января пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур заявил, что Исламская Республика и Куба стремятся создать мощности для производства миллионов доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Иран насчитывает девять случаев вакцинации против коронавируса», — написал Джаханпур в своем твиттере, отметив, что обе страны находятся под санкциями США в течение нескольких десятилетий, причём санкции были усилены в последние месяцы.

Куба готовится к клинической третьей фазе испытания вакцины с участием 150 000 человек. Одновременно 50 000 человек в Иране примут участие в рамках реализации данной фазы.

Ранее, выступая перед журналистами IRNA, Джаханпур заявил, что существует четыре различных способа поставки коронавирусной вакцины, включая прямую закупку у иностранного государства, закупку у центра Всемирной организации здравоохранения COVAX, совместное производство с кубинской компанией, а также внутреннее производство вакцины.

«Один из известных институтов Кубы, который уже много лет сотрудничает с иранским институтом Пастера в области производства вакцин, согласился начать совместное дело по производству вакцины от коронавируса», — отметил он.