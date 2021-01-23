Неаполь, Италия, , 00:13 — REGNUM Заседание сената Италии, на котором правительство Джузеппе Конте, более не имеющее большинства, тем не менее получило вотум доверия, напоминало цирковое представление, заявил в пятницу, 22 января, глава региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука.

Судя по кадрам с заседания парламента, главное, что сейчас нужно Италии — это «возобновление работы сумасшедших домов», отметил губернатор.

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Не стоит удивляться происходящему в итальянской политике и сравнивать его с событиями в развитых демократических странах, таких, как Франция или Германия, следует подбирать более подходящие объекты для сравнения, к примеру, Цирк Дю Солей, тогда выяснится, что в парламенте Италии всё вполне «на уровне», добавил политик.