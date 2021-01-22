Париж, , 22:52 — REGNUM Администрация президента Франции Эммануэля Макрона объявила, что глава государства проведет в понедельник, 25 января, переговоры с несколькими десятками иностранных предпринимателей с целью привлечь инвестиции в экономику страны, несмотря на санитарный кризис, связанный с пандемией SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Le Figaro.

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Как уточняют журналисты, в видеоконференции также примут участие министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр и министр-делегат по вопросам внешней торговли Франк Ристер.

Напомним, ранее 22 января Ле Мэрв интервью LCI опроверг заявление министра-делегата по делам бюджета Оливье Дюссо о том, что правительство должно перестать «жертвовать всем» ради победы над коронавирусом.

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