Брюссель, , 16:12 — REGNUM НАТО вновь призывает Россию отменить признание Южной Осетии и Абхазии, заявил 22 января генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Такое заявление он сделал перед встречей с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Кроме того, Столтенберг добавил, что Россия должна «соблюдать территориальную целостность Грузии и уважать международное право».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 января прибыла в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Позднее состоится заседание совместной комиссии НАТО — Грузия.

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