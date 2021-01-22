Москва, , 14:24 — REGNUM Пакет законопроектов о приоритете Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Законопроекты дополняют нормы положениями, согласно которым не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации.

В России по итогам общероссийского голосования действуют новые положение Основного закона. Конституцией установлено: не соответствующие ей международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению; акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным судом Российской Федерации, не подлежат применению в ином истолковании; решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты, реализующие новые положения Конституции, являются приоритетом для работы парламентариев в весеннюю сессию.