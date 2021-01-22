Бишкек, , 14:00 — REGNUM «Я готов первым испытать на себе вакцину от коронавирусной инфекции», — заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции сегодня, 22 января.

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Также высокопоставленный чиновник отметил, что вакцинация от COVID-19 в республике будет проводиться так же, как и в других странах — сугубо на добровольной основе.

«Никто не будет силой заставлять киргизстанцев делать прививку от коронавируса», — подчеркнул и. о. главы минздрава.

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