Москва, , 13:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать флешмоб с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками.

По словам представителя Кремля, это никак не регламентируется, этот вопрос необходимо адресовать каждой отдельно взятой школе.

«Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы — приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо, это вполне естественно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях 23 января естественны.

Таким образом он прокомментировал предостережения от участия в несогласованных протестах, прозвучавшие со стороны МВД, Минпросвещения и других ведомств.

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