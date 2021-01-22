Москва, , 13:23 — REGNUM Опубликованные видеоматериалы о якобы «дворце Путина» в Геленджике являются ни чем иным как враньём. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что на днях уже опровергал эту информацию как несоответствующую действительности.

Дмитрий Песков Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

«Инсинуации относительно того, что президент имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности», — ещё раз подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что «никакие разъяснения здесь не нужны».

Читайте также: Песков отверг сообщения о «дворце Путина» под Геленджиком

«Это просто враньё. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся там — это хорошая качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров», — сказал Песков.

Песков добавил, что Путин не пользуется этим объектом. Он также сказал, что и не владеет информацией о том, что глава государства вообще когда-либо его посещал. А принадлежность этого объекта — не его забота, заявил пресс-секретарь российского лидера.

«У нас много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это враньё», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января так называемый Фонд борьбы с коррупцией (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) опубликовал ролик о поместье под Геленджиком, называя его «дворцом Путина».

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эти заявления, подчеркнув, что это «старая пластинка». Он напомнил, что много лет назад в Кремле уже объясняли, что у Путина «нет никакого дворца в Геленджике».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: псевдорасследования о «дворцах» нужны жуликам для сбора денег