Москва, , 12:44 — REGNUM Предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях 23 января естественны, заявил 22 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля таким образом прокомментировал предостережения от участия в несогласованных протестах, прозвучавшие со стороны МВД, Минпросвещения и других ведомств. По его словам, очевидны определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия.

Потому совершенно естественны предупреждения о последствиях, связанных с несоблюдением закона. Он также назвал оправданными предупреждения Роскомнадзора социальным сетям, через которые организаторы пытаются собрать участников незаконных акций.

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