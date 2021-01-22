Москва, , 11:19 — REGNUM Законопроект о «гаражной амнистии» опоздал на несколько лет, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«К сожалению, законопроект опоздал на несколько лет, потому что «амнистировать» в Москве и крупных городах, во многом берущих пример с Москвы, — уже почти некого. Класс владельцев гаражей в последние годы уничтожался. Москва просто прекращала аренду земли и гаражные кооперативы, как и другие формы юридических лиц, прекращали своё существование», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Владельцев гаражей мытьём или катаньем заставляли покупать места — пыльные кусочки бетона — в так называемых «народных гаражах», напомнил парламентарий.

«Это народное «счастье» начал строить Лужков, а Собянин с энтузиазмом продолжил, да и кто из мэров откажется от золотой земли, на которой можно на пару с девелоперами хорошо заработать? По цене они были дороже, чем авто значительной части автовладельцев, права на землю у них отсутствовали, а иногда до этого гаража ещё надо было и пилить общественным транспортом», — рассуждает он.

Законопроект о «гаражной амнистии» позволяет получить в собственность свой гараж с минимальными затратами времени и здоровья, и это будет нечастый случай помощи со стороны государства, что само по себе сложно недооценить, заключил Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии».

Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

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