Москва, , 10:05 — REGNUM Ответственность за работу домов престарелых в жилых домах необходимо ужесточить, полагает МЧС России. С такой инициативой ведомство выступило после недавних пожаров в таких учреждениях, сообщает 22 января ТАСС.

В пресс-службе МЧС отметили, что объекты жилого фонда стали чаще использоваться в качестве учреждений для престарелых. В этой связи ведомство предложило законодательно закрепить необходимость лицензирования таких услуг и ужесточить меры ответственности для владельцев учреждений для престарелых в жилых домах.

В МЧС уточнили, что контролируют более 1700 объектов, где проживают старики. Эти объекты ежегодно проверяют, так как они включены в категорию чрезвычайно высокого риска.

Кроме того, в МЧС предложили приостанавливать деятельность объектов чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска в случае повторного нарушения требований пожарной безопасности на срок до 30 суток. Соответствующий правительственный законопроект 22 октября 2020 года приняла в первом чтении Госдума РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России 25 человек погибли при пожарах в частных домах престарелых и пансионах. В апреле такой пожар произошёл в учреждении на 3-й Мякининской улице в Москве, тогда погибли пять человек, 16 попали в больницу. В мае в Красногорске в результате пожара погибли девять человек, в декабре в башкирском Ишбулдино — 11 человек. В январе 2021 года семь человек погибли при пожаре в поселке Боровский под Тюменью.

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