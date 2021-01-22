Вашингтон, , 09:39 — REGNUM После принесения присяги и в первые моменты своего правления президент Джо Байден сказал правильные вещи об американском единстве, тем не менее, к сожалению, в его словах можно было усмотреть определенные признаки того, что он говорил не вполне серьезно, пишет Джеймс Антл в статье, вышедшей 22 января в The National Interest.

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По его словам, в ходе всей инаугурационной речи чувствовалось определенное напряжение. В целом же создавалось впечатление, что Байден считает, что все граждане США едины, за «одним гигантским оранжевым исключением» — Трампа, однако трудно было избежать вывода о том, что его тонко завуалированная критика бывшего главы Белого дома и его подхода к политике распространялась на совсем немалое число сторонников президента-республиканца, которые по-прежнему исчисляются десятками миллионов.

Безусловно, Байден имел определенные основания не проявлять благосклонности ко всем американским гражданам, в частности, к «толпе погромщиков», которые, по его словам, «думали, что могут с помощью насилия заставить не дать воплотиться воле людей, остановить работу американской демократии, изгнать нас с этой священной земли». Тем не менее когда политические дебаты превращаются в разговор о том, что истинно, а что нет — хотя Трамп, без всякого сомнения, наговорил больше лжи, чем приемлемо по любым политическим стандартам, — ситуация может очень быстро выйти из-под контроля.

Более того, призвав судить себя по делам, а также отметив, что в разногласиях нет ничего плохого, если они не приводят к «войне всех против всех», Байден провернул классический маневр своего бывшего начальника Барака Обамы. Тот тоже призывал не делить Америку на «красные» — республиканские — и «голубые» — демократические — штаты, а также говорил о том, что «правда побеждает ложь».

Так, говоря о том, что на сегодняшний день гражданам США, с тревогой смотрящим в будущее, нельзя «запираться в себе», уходить в противостоящие друг другу фракции и начинать с недоверием относиться к тем, кто по-иному отправляет культ или получает информацию из других источников, Байден забыл упомянуть о том, что распространяется ли этот пассаж на тех, кто посещает консервативные церкви и черпает новости на Fox News, или же все они хотят исключительно того, чтобы получить власть и извлечь выгоду.

«Касается ли призыв к единству тех якобы нейтральных СМИ, которые в годы правления Трампа заняли вопиюще политическую позицию — конечно же, не всегда в протрамповском направлении?» — задался вопросом автор.

Сторонники современного американского либерализма имеет тенденцию проповедовать единство и терпимость, но, сталкиваясь с реальными противоречиями, начинают утверждать, что именно их политические предпочтения строятся на последних научных данных. Сам Байден как политик формировался в условиях либерального консенсуса, превосходящего все, что было во взрослой жизни Обамы.

Несомненно, заманчиво увидеть недостатки Трампа и не усвоить урок из того факта, что к власти он пришел после правления Обамы с Байденом. Это сложнее, чем просто сетовать на то, что прогресс иногда прерывается реакционными силами, что «американский идеал» остается в «вечном» конфликте с силами «расизма, нативизма, страха, демонизации».

Но если это столько размышлений, сколько мы можем ожидать, после выборов, на которые набралось немногим более 40 000 голосов в трех штатах от тупика Коллегии выборщиков с Трампом, обещание Байдена о единстве будет звучать ложно.

Однако, заключает Антл, если это верх тех размышлений, который можно ожидать после выборов, в которых электорального кризиса удалось избежать лишь благодаря чуть более 40 тыс. голосов в трех штатах, то обещанное Байденом единство так и останется пустыми словами.