Дамаск, , 06:43 — REGNUM В Сирии средства противовоздушной обороны (ПВО) в настоящее время отражают воздушную атаку на объекты в провинции Хама. Об этом 22 января сообщает агентство SANA.

Предполагается, что сирийские объекты подверглись обстрелу со стороны ВВС Израиля. Другой информации пока не поступало.

Напомним, в результате удара, который ВВС Израиля нанесли в ночь на 13 января, погибли по меньшей мере пять сирийских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Израиля нанесли воздушный удар по поддерживаемым Ираном вооруженным формированиям поблизости от сирийско-иракской границы.

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