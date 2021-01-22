Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Группа американских юристов обратилась в суд в штате Нью-Йорк (США) с требованием лишить лицензии Рудольфа Джулиани — личного адвоката бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме, которое 21 января было опубликовано профильной юридической ассоциацией.

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В тексте документа, который подписали более 40 юристов, утверждается, что Джулиани нарушил этические нормы, активно участвуя в «общенациональной кампании с целью убедить общественность и суды в том», что на прошедших 3 ноября 2020 года всеобщих выборах «имели место масштабные фальсификации».

«Джулиани знал, что его утверждения о повсеместных фальсификациях на выборах были ложными», — подчёркивается в письме, подписанном, в числе прочих, бывшими прокурорами.

На основании поданной жалобы требуют провести расследование, на время которого запретить Джулиани заниматься юридической деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, личный адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани занимается подготовкой линии защиты по делу об импичменте бывшего американского лидера.

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