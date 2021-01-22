Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), о которой ранее заявили в администрации президента США Джо Байдена, отвечает американским национальным интересам. Об этом 21 января заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

В целом он охарактеризовал намерение Байдена в позитивном ключе.

«Решение президента Байдена добиваться продления СНВ-3 на пять лет продвигает национальную оборону. Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-3», — сказал Кирби.

Он добавил, что договор предоставляет «инструменты глубокой инспекции и уведомлений», которые американская сторона не может утратить, а прекращение соглашения «ослабит понимание Соединёнными Штатами российских ядерных сил дальнего радиуса действия».

Ранее в Белом доме сообщили, что инициатива о продлении СНВ-3 исходит от Байдена, и в ближайшее время США направят предложение о продлении договора российской стороне.

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