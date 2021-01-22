Оттава, , 02:47 — REGNUM Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт 21 января объявила о своей отставке в связи с «токсичными» отношениями в офисе. Об этом говорится в её официальном заявлении.

«После 28 лет службы стране я написала заявление об отставке. Я проинформировала об этом премьер-министра Джастина Трюдо», — приводятся в заявлении слова Пейетт. По её словам, за последние несколько месяцев в резиденции генерал-губернатора в Ридо-холе «возникла напряжённость», о чём она сожалеет.

Ранее в сообщениях СМИ отмечалось, что подчинённые Пейетт негласно обвиняли её в создании в офисе генерал-губернатора «атмосферы токсичности». Тайный совет при премьер-министре Канады начал расследование, которое 21 января завершилось «неутешительными» для Пейетт выводами.

Напомним, капитан ВВС Канады, астронавт Канадского космического агентства Джули Паетт в июле 2017 года была назначена королевой Великобритании 29-м генерал-губернатором Канады. Также является оператором глубоководного аппарата, инженером.