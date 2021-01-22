Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Новый глава Белого дома Джо Байден не планирует разговаривать с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 21 января в ходе брифинга.

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«Разговор не запланирован», — отметила представитель Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Дональд Трамп покинул Вашингтон, отказавшись участвовать в инаугурации Байдена и не встретился с ним. Однако экс-глава Белого дома оставил новому президенту «очень великодушное» письмо.

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