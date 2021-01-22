Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Решение прекратить деловые отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом принял расположенный в американском штате Флорида Bank United, 21 января сообщило издание The Hill.

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По сведениям журналистов, экс-глава Белого дома держал в этом банке вклад в размере от $5,1 млн до $25,2 млн. Указанный шаг в организации объяснили возможной причастностью Трампа к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Signature Bank и Deutsche Bank отказались от сотрудничества с Трампом после беспорядков и захвата здания Капитолия.

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