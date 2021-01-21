Тифарити, , 23:40 — REGNUM Власти Королевства Марокко пытаются оказывать давление на правительство Испании в вопросе о статусе Западной Сахары. Об этом заявил 21 января представитель Фронта ПОЛИСАРИО в Испании Абдуллах Араби.

«Марокканский режим всячески пытается убедить испанцев последовать примеру Дональда Трампа и признать предполагаемый суверенитет Марокко над Западной Сахарой», — приводит его слова Sahara Press Service.

Араби отметил, что ни один вопрос, касающийся испано-марокканских отношений, «не обходится без упоминания сахарского дела, учитывая политическую и правовую ответственность Испании за деколонизацию Западной Сахары».

«Марокко разыгрывает карту борьбы с преступностью, терроризмом и нелегальной миграцией, пытаясь оказать давление на испанское правительство», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Королевства Марокко над территорией Западной Сахары.

Представитель Фронта ПОЛИСАРИО в ООН Сиди Мохамед Омар назвал данное решение американского лидера незаконным, указав, что оно противоречит Уставу ООН и резолюциям Совета Безопасности. Он также обратился к Джо Байдену с призывом отменить решение своего предшественника после вступления в должность главы Белого дома.

В ноябре между Марокко и движением за освобождение Западной Сахары — Фронтом ПОЛИСАРИО возобновились боевые действия. Соглашение о прекращении огня между сторонами, заключённое в 1991 году, перестало действовать.

На протяжении 30 лет с момента заключения этого соглашения специально назначенная миссия ООН так и не смогла выполнить своей ключевой задачи — организовать референдум, на котором жители Западной Сахары смогли бы сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.

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