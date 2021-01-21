Дамаск, , 22:28 — REGNUM Военно-транспортная авиация ВКС России продолжает переброску дополнительных подразделений военной полиции в Сирию, сообщает 21 января интернет-портал «РусВесна».

По утверждению корреспондентов портала, российская военная полиция будет направлена на северо-восток Сирии, где обострились боестолкновения турецких военных и курдских вооруженных формирований.

Отмечено, что российские военные намерены усилить охрану автотрассы М4 на участке Эль-Камышлы — Алеппо, по которой осуществляется интенсивное движение грузового транспорта и мирных жителей.

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