Белград, , 21:48 — REGNUM Прокуратура по борьбе с организованной преступностью 21 января начала предварительное расследование в рамках обвинений в несанкционированной прослушке президента Сербии Александра Вучича 15 декабря 2020 года, и поручила министерству внутренних дел Сербии собрать необходимые улики по этому делу. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Целью предварительного следствия является проверка всей информации и улик, необходимых для выяснения всех фактов и обстоятельств, связанных с этим делом, а также поиск правонарушителей и выявление состава преступления в рамках компетенции прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

Напомним, по словам министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, некоторое время назад Вучичу стало известно о том, что его прослушивают. «Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания», — заявил Вулин.