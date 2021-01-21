Париж, , 20:44 — REGNUM Депутаты верхней палаты парламента Франции, Сената, единогласно проголосовали за введение в стране уголовного наказания за сексуальные отношения с лицами младше 13 лет. Об этом в четверг, 21 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, законопроект, предложенный депутатом от партии «Союз демократов и независимых» Анник Бийон, был принят в первом чтении. Согласно тексту документа, сексуальные отношения с лицом младше 13 лет будут считаться преступлением вне зависимости от наличия или отсутствия согласия несовершеннолетнего.

Теперь законопроект перейдет на рассмотрение и голосование в Национальное собрание Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января глава фракции партии «Вперед, Республика!» во французском парламенте Кристоф Кастанер выступил за ужесточение в стране законодательства против растления несовершеннолетних их родственниками, призвав «ввести уголовное наказание за это преступление».

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