Москва, , 16:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщил 21 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Обсуждалось сотрудничество стран в вопросах противодействия распространению коронавируса.

«Обсуждались двусторонние отношения с акцентом на сотрудничество в противодействию коронавирусу… президент Финляндии также затронул вопрос о находящемся в следственном изоляторе в Москве российском блогере», — сказал Песков.

«Лидеры обменялись мнениями по вопросам безопасности и стабильности на континенте в контексте контроля над вооружениями», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее пресс-служба президента Финляндии сообщила, что разговор состоялся по инициативе Финляндии, в ходе него обсуждались вопросы контроля над вооружениями и очередной скандал с блогером Навальным.

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