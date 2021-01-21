Москва, , 12:25 — REGNUM Член Совфеда Ольга Ковитиди предлагает квалифицировать перевод денег на «треш-стримы» как пособничество и соучастие в них, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Сенатор также предлагает установить соответствующее наказание.

«Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов — в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия», — сказала Ковитиди в ходе совещания.

В свою очередь член Совфеда Алексей Пушков предложил дополнить 282-ю статью УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») новой статьей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за треш-стримы — до пяти лет лишения свободы.

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