Джакарта, , 10:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил Джо Байдена с назначением на пост главы Соединенных Штатов, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

В своем аккаунте в Twitter президент Индонезии выразил надежду, что во время руководства Байдена отношения между странами укрепятся.

«Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис с вступлением в должности в качестве 46-го президента и 49-го вице-президента Соединенных Штатов. Давайте продолжим и укрепим стратегические отношения не только на благо двух стран, но и всего мира», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Напомним, Джо Байден стал президентом Соединенных Штатов в возрасте 78 лет, а Камала Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента страны в истории США.