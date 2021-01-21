Москва, , 08:43 — REGNUM Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых Сил России начали обучение сапёров Народной армии Лаоса в провинции Сиенгхуанг. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Сухопутных войск Минобороны РФ.

Учебный курс, который преподаётся российскими военнослужащими и продлится два месяца, научит представителей военно-инженерных подразделений армии Лаоса (в количестве 30 человек) использованию российского оборудования и снаряжения. Им также будут преподаваться современные стандарты гуманитарного разминирования, правила обезвреживания и уничтожения различных взрывоопасных предметов.

«В ходе обучения будет задействована учебно-материальная база филиала МПЦ ВС РФ в Лаосе, в том числе переносной индукционный миноискатель ИМП-С2, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлодетектор МГ-1, переносной искатель проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М и другое оборудование», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в лаосском филиале МПЦ ВС РФ за прошлые годы было подготовлено 39 специалистов для армии Лаоса.

В настоящее время российские сапёры проводят разминирование в районе аэродрома Тхонгхайхин, где уже было обнаружено и обезврежено более 310 взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ прибыли на территорию Лаоса для помощи государству в очистке от неразорвавшихся снарядов.

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