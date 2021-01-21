Каракас, , 05:34 — REGNUM Венесуэла одержала победу над бывшим президентом США Дональдом Трампом, и он ушел в одиночестве. Об этом 20 января заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Глава республики назвал случившееся триумфом для латиноамериканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Николас Мадуро призвал новое руководство США пересмотреть и нормализовать отношения с властями Венесуэлы.

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