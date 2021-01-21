Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Официальные учетные записи президента и вице-президента США в Twitter переданы администрации демократа Джо Байдена после его инаугурации. Об этом 20 января передает телеканал СNN со ссылкой на представителя социальной сети.

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Так, новый состав американской администрации получил в распоряжение пять действующих аккаунтов: @POTUS (президент США), @VP (вице-президент США), @WhiteHouse (Белый дом), @PressSec (пресс-секретарь Белого дома) и @FLOTUS (первая леди).

Также Twitter создал новую учетную запись @SecondGentleman для супруга американского вице-президента Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава Twitter Джек Дорси назвал правильным решением блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в этой соцсети.

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