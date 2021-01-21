Вашингтон, 21 января 2021, 01:37 — REGNUM Указ, останавливающий строительство стены на границе США с Мексикой, подписал новый глава Белого дома Джо Байден. Об этом 20 января сообщается на сайте американской администрации.
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Документ в числе прочего отменяет режим чрезвычайной ситуации, объявленный на границе и позволяющий федеральным властям использовать для возведения объекта средства из бюджетов разных ведомств.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года стало известно, что на границе США и Мексики построено около 400 км стены. Общая протяженность границы между двумя странами составляет более 3200 км.
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