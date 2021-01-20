Подгорица, , 23:21 — REGNUM Венгрия является близким и честным другом и партнером в регионе и активно поддерживает европейский путь Черногории, заявил посол Венгрии в Черногории Йожеф Неджеши на встрече с министром иностранных дел Черногории Джорджем Радуловичем. Венгрия, по его словам, ценит Черногорию как близкого союзника по НАТО и надежного партнера в свете ее стремлений к членству в ЕС. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Радулович указал на важность постоянной поддержки, которую Венгрия всегда оказывала Черногории в вопросе вступления в НАТО, а теперь в процессе предварительных переговоров о вступлении в ЕС.

Глава черногорской дипломатии выразил убеждение, что Венгрия, с учётом географической и исторической связи с народами на Балканах, имеет особое понимание межгосударственных отношений в регионе.