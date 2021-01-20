Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Партия американских истребителей F-35 будет поставлена в ОАЭ, сообщает 20 января Reuters.

Договор о поставке 50-ти самолётов в ОАЭ подписали Вашингтон и Эр-Рияд. Также Эмираты покупают у Штатов 18 ударных беспилотников.

По словам источников агентства, договорённость об этих поставках была фактически заключена ещё при 45-м президенте США Дональде Трампе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября Трамп заявил, что скоро будет решён вопрос о поставках военных самолётов в ОАЭ. Позже, в ноябре, Госдеп сообщил Конгрессу, что планирует одобрить эту сделку.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал о поставках самолётов F-35 в ОАЭ