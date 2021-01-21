Варшава, , 05:03 — REGNUM Бюро международных дел (BDM), которое было создано правящей польской партией «Право и Справедливость», может помочь этой партии в преодолении дипломатически сложных ситуаций. Может ли новое Бюро помочь залатать разрастающиеся дыры в отношениях Польши и России, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По мысли заместителя пресс-секретаря «Права и Справедливости» Радослава Фогеля, которую он высказал в интервью Польскому агентству печати, BDM займется налаживанием межпартийных связей, прежде всего с «Европейскими консерваторами и реформистами» в ЕС, а после и с консерваторами по всему миру. Любопытно, зачем «Право и Справедливость» пошла путем децентрализации структур, занятых вопросами международной политики, ведь BDM это уже четвертая структура, заявленная на этом поле.

Возможно, все эти наработки являются системами дублирования связи, которые страхуют одна другую на случай проигрыша «Права и Справедливости» на грядущих выборах. А, возможно, именно BDM может стать той «строительной площадкой» на которой начнется восстановление рухнувшего дипломатического моста между Варшавой и Москвой. Из чего можно сделать такое предположение? Читайте статью Станислава Стремидловского «Варшава заглядывается на Москву, а Москва смотрит пока поверх Варшавы«.2.01.2021 в 15:03