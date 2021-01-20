Брюссель, 20 января 2021, 20:26 — REGNUM Поздравление Джо Байдену, вступившему в должность президента США, опубликовал генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 января в Twitter.
https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1351937028276056064
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден вступил в должность президента США: 20 января он принял присягу, пообещав защищать интересы своей страны и нести миру безопасность.
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