Брюссель, , 20:26 — REGNUM Поздравление Джо Байдену, вступившему в должность президента США, опубликовал генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 января в Twitter.

Столтенберг «Сегодня начинается новая глава, и я с нетерпением жду нашего тесного сотрудничества!»

https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1351937028276056064

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден вступил в должность президента США: 20 января он принял присягу, пообещав защищать интересы своей страны и нести миру безопасность.

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